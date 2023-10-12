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الخميس، 12-10-2023 02:14 م

"رجال الأعمال" تنظم ورشة عن الذكاء الاصطناعي

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الوكيل الاخباري - نظمت جمعية رجال الأعمال الأردنيين بالتعاون مع جمعية الأكاديميين الأردنيين، مساء أمس الأربعاء، ورشة حول دور الذكاء الاصطناعي، لإبراز الفرص الهادفة إلى تطوير الأعمال.

وقال رئيس الجمعية حمدي الطباع، خلال الورشة إن الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة كبيرة لقطاع الأعمال، من حيث سرعة ودقة تحليل البيانات التي تمكن الشركات من اتخاذ القرارات بشكل أفضل وأكثر استدامة، وتحسين عمليات التنبؤ والتخطيط وتوجيه الاستراتيجيات نحو تحقيق النجاح.

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