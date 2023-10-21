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السبت، 21-10-2023 06:47 م

"الصحفيين": توفر منح لأبناء الزملاء في "عمان الأهلية"

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الوكيل الاخباري - أعلنت نقابة الصحفيين عن توفر منحة كاملة، بإلاضافة إلى منحتين بخصم 50 بالمئة لأبناء الصحفيين الناجحين في الثانوية العامة لهذا العام لدى جامعة عمّان الأهلية، وتشمل جميع التخصصات ما عدا طب الأسنان والعلوم الطبية والصيدلة.

ودعا المجلس في بيان اليوم السبت، الزملاء الراغبين بالانتفاع من المنح المتاحة الى التقدم بطلب للنقابة في موعد أقصاه الساعة الثانية ظهرا من يوم الأحد الموافق 22 تشرين الأول الجاري، مرفقين صورة عن كشف العلامات والرقم الوطني للطالب.

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