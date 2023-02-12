الصرافين: حركة تحويل نشطة من الأردن لسوريا وإعفاء العمولات حتى 16 الجاري

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - قال رئيس جمعية الصرافين الأردنيين عبد السلام السعودي، إن حركة تحويل الأموال الى سوريا شهدت نشاطاً جيداً خلال الاسبوع الماضي.

اضافة اعلان



وبيّن السعودي لـ " الوكيل الاخباري" أن ذلك جاء بعد قرار الجمعية بإعفاء الحوالات من العمولات، دعماً للسوريين خلال الأزمة التي يمرون بها الآن بعد الزلزال المدمر الذي ضرب الشمال السوري.



وتوقع السعودي أن يستمر قرار عدم تقاضي العمولات حتى نهاية الشهر الجاري لتسهيل وصول المساعدات للسوريين المتضررين من الزلزال.



ونوه أن حركة التحويلات لتركيا ضمن معدلها الطبيعي المعتاد.



ونشطت لجان وجمعيات بجمع تبرعات مالية وعينية للأسر المتضررة من الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا الاثنين الماضي وراح ضحيته آلاف.

