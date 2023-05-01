الصفدي : أجواء اجتماع عمان إيجابية

الوكيل الاخباري - قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الاثنين، إن أجواء اجتماع عمان التشاوري كانت إيجابية، والجميع يريد الوصول لحل للأزمة السورية.



واجتمع في عمان وزراء خارجية الأردن والسعودية والعراق ومصر مع نظيرهم السوري، لبحث جهود التوصل لحل سياسي للأزمة السورية.



وقال الصفدي: "نحن واقعيون وندرك أننا نتعامل مع أزمة امتدت لنحو 12 عاما وتسببت بكوارث ودمار وتشريد تقتل وخراب وتداخلت فيها قضايا كثيرة".



وأوضح الصفدي أن الكل يريد الوصول لحل للأزمة، والتنسيق بين الدول العربية المشاركة في الاجتماع ودول عربية أخرى غير مشاركة كبير وقوي.



وقال إن مسارا بدأ وهناك إيجابية ملحوظة تدعو لعدم الاستعجال، وهناك اتفاق على أجندة وخطوات لاحقة بناء على ما أنجز في اجتماع عمان.

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