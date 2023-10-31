الثلاثاء 31-10-2023
الوكيل الاخباري

تفاصيل وثيقة إسرائيلية مسربة أوصت باحتلال غزة

القسام تقصف قاعدة نيفاتيم الجوية

قرار من السيسي بشأن أهالي شمال سيناء

اليونيسيف: تزايد وفيات أطفال غزة بسبب الجفاف

توجيهات ملكية تم تنفيذها اليوم الثلاثاء

داخلية غزة: لم تدخل قطرة وقود واحدة للقطاع منذ 25 يوماً

هام لمنتفعي صندوق المعونة الوطنية

الصحة في غزة: توقف المولدات الرئيسية في الشفاء والإندونيسي غداً

حماس: الاحتلال بدأ عملية برية ولكن لا يريد أن يعلن عنها

البنك الدولي: أسعار الأغذية في الأردن ارتفعت 1.3 % مع نهاية أيلول الماضي

عاجل

القسام تقصف قاعدة نيفاتيم الجوية

الثلاثاء، 31-10-2023 01:12 م

الصفدي: العدوان الإسرائيلي لا يكترث بحياة الأبرياء

38224274-2dff-466f-9302-e1696c160536


الوكيل الإخباري - أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ضرورة أن يتحرك المجتمع الدولي بشكل فوري لوقف الكارثة الإنسانية التي تسبّبها الحرب الإسرائيلية على غزة، تطبيقاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. 

اضافة اعلان


وشدد الصفدي خلال استقباله المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في المملكة شيري ريتسيما-أندرسون، وممثلي منظمات ووكالات الأمم المتحدة العاملة في المملكة، على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل وكافٍ، إلى غزة وأهلها الذين يتعرضون لعدوان إسرائيلي لا يكترث بحياة الأبرياء والقانون الدولي.


وأكد الصفدي دعم الأردن المطلق لمنظمات الأمم المتحدة في جهودها إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وتقديم كل التسهيلات التي يحتاجونها. 


وأشار إلى أن الأردن بتوجيه جلالة الملك عبدالله الثاني يرسل كل المساعدات التي يستطيعها إلى معبر رفح بالتعاون مع جمهورية مصر العربية لإيصالها إلى غزة، وسيستمر في العمل على إيجاد السبل الكفيلة إيصال المزيد منها وعبر الحلول المتاحة. 


وأبلغ الصفدي ممثلي منظمات ووكالات الأمم المتحدة العاملة في المملكة، أنهم يستطيعون الاعتماد على الأردن في تقديم كل ما يحتاجونه لتعظيم قدرتهم على إيصال المساعدات للشعب الفلسطيني ومواجهة الكارثة الإنسانية التي تسببها الحرب الإسرائيلية عليهم. 


وشكر الصفدي الأمم المتحدة ووكالاتها ومنظماتها المتخصصة على جهودهم لإيصال المساعدات إلى غزة وتوفير الطعام والشراب والماء والدواء وغيرها من الاحتياجات الإنسانية التي منعت إسرائيل دخولها للقطاع مرتكبة بذلك جريمة حرب يجب أن يكون المجتمع الدولي واضحاً وجازماً في إدانتها والتصدي لها. 


وأشار الصفدي إلى الدور الهام الذي تقوم به وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وشدد على ضرورة توفير المجتمع الدولي الدعم المالي الذي تحتاجه للقيام بدورها الأساسي والذي لا يمكن الاستغناء عنه خصوصاً في مواجهة الأوضاع الكارثية التي تفاقمها الحرب الإسرائيلية على غزة. 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp Image 2023-10-31 at 2.44.13 PM

وفد من جهاز الرقابة البولندي يزور مكافحة الفساد

159387e21187addccbf807d515ee8ed0989ca4b07259ffa75c6e02b14fd19f82

أمسية شعرية بعنوان غزة في القلب بإربد

image

توجيهات ملكية تم تنفيذها اليوم الثلاثاء

2 (2)

هام لمنتفعي صندوق المعونة الوطنية

WhatsApp Image 2023-10-31 at 1.28.33 PM

تعلن شركة تمكين للتوظيف عن توفر شاغر لكبرى شركات الطيران في الاردن

image (5)

إزالة اعتداءات على مصادر للمياه في منطقة أبو هابيل

أخبار متعلقة
مندوب-الاردن-في-الامم-المتحدة-السفير-عماد-الحمود-3110202303

مندوب الأردن الدائم لدى الأمم المتحدة: استمرار الحرب على غزة يُنذر بخطر توسعها

file

مشروع القرار الأردني لهدنة في غزة: حشد للإرادة الدولية لمحاسبة الاحتلال

55858

النقابات تتضامن مع غزة وتندد بالمجزرة

image

الملك يبدأ جولة أوروبية لحشد التأييد لوقف الحرب في غزة

news-150521-palestine.harb_-780x470

الأردن يُشدد على ضرورة تحقيق التهدئة في غزة

387853077_697069662454742_1998792135476332803_n

الصفدي: الملك يقود جهود لإطلاق تحرك دولي عاجل لوقف التصعيد الخطير في غزة