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الثلاثاء، 08-08-2023 12:08 م

اتفاقية تعاون بين البريدين الاردني والمصري بخدمات الدفع الإلكترونية

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الوكيل الاخباري - وقعت شركة البريد الأردني، أمس الاثنين، اتفاقية تعاون مع الهيئة القومية للبريد المصري في مجال خدمات الدفع البريدية الإلكترونية.اضافة اعلان


وبحسب بيان للشركة، اليوم الثلاثاء، جاء توقيع الاتفاقية على هامش اجتماعات اللجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة، بهدف تفعيل خدمة الحوالات المالية البريدية عبر مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء المملكة.

وتنص الاتفاقية على تقديم خدمة الحوالات المالية البريدية الإلكترونية بين البريد المصري والبريد الأردني عبر النظام العالمي للاتحاد البريدي، حيث أن الطرفين من المستثمرين المعينين، أعضاء بالاتحاد البريدي العالمي، لضمان تقديم خدمات مالية متميزة لجميع الإخوة المصريين المتواجدين بالمملكة بأسعار تنافسية، حيث ستمكنهم هذه الخدمة من إرسال حوالاتهم المالية إلى ذويهم في مصر بكل سهولة ويسر من خلال مكاتب البريد الأردني، ومن ثم قيام ذويهم في مصر باستقبال هذه الحوالات بشكل لحظي عبر مكاتب الهيئة القومية للبريد المصري المنتشرة في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.

 




 

 


 

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