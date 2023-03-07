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الثلاثاء، 07-03-2023 06:11 م

الصفدي ونظيره القبرصي يؤكدان الحرص على تعزيز التعاون وتوسعته

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي


الوكيل الاخباري - أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ووزير خارجية جمهورية قبرص الدكتور كونستانتينوس كومبوس، اليوم الثلاثاء، الحرص المشترك على تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين وتوسعته في مختلف المجالات.

وهنأ الصفدي، خلال اتصال هاتفي، الدكتور كومبوس بالانتخابات الرئاسية، وتشكيل حكومة جديدة، وتعيينه وزيراً للخارجية فيها.

وبحث الوزيران زيادة التعاون ثنائياً، وفي سياق الاتحاد الأوروبي، وآلية التعاون الثلاثي مع اليونان.

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