رئيس الوزراء : سنقوم بتغطية اكبر شريحة ممكنة بصندوق دعم الطالب

الوكيل الاخباري - أكد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أن الحكومة ستقوم بالعمل على تغطية أكبر شريحة ممكنة بصندوق دعم الطالب وذلك من خلال اجراء مناقلات في الموازنة العامة.



وقال الخصاونة في ردّه على مناقشات النواب لمشروع قانون الموازنة إن الحكومة استمعت باصغاء شديد لما ورد في كلمات النواب.



وأضاف إن الحكومة تتمسك في أنها لن تعد بما لن تستطيع الايفاء به، وهدفها هو استعادة الثقة بعدم تقديم وعود لا تستطيع الايفاء بها.



وبخصوص المطالب التي قدمها النواب، قال إن الحكومة ستقوم بما تستطيع أن تلبيه.

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