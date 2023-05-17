الصفدي يؤكد استمرار الأردن بتقديم الدعم إلى لبنان

الوكيل الإخباري - أجرى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الأربعاء، ونظيره وزير الخارجية والمغتربين اللبناني عبدالله بوحبيب، محادثات قبيل انعقاد أعمال اجتماع وزراء الخارجية التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.

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وأكد خلالها الصفدي استمرار الأردن بتقديم الدعم إلى لبنان لمساعدته في تجاوز الأزمة التي يواجه.



كما بحث الوزيران آخر المستجدات على الساحة الإقليمية، والجهود المبذولة لحل الأزمات في المنطقة.



كما التقى الصفدي مع نظيره البحريني عبداللطيف بن راشد الزياني، قبيل انعقاد أعمال اجتماع وزراء الخارجية التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، في اجتماع أكد الحرص المشترك على تعزيز العلاقات الأخوية الراسخة بين المملكتين الشقيقتين، وتناول عديد قضايا إقليمية، والجهود المبذولة لحل الأزمات في المنطقة.

