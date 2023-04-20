الخميس 20-04-2023
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غدا الجمعة أول أيام عيد الفطر في الاردن

الصفدي يبحث مع نظيره الإيراني آليات معالجة قضايا ثنائية عالقة

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غدا الجمعة أول أيام عيد الفطر في الاردن

الخميس، 20-04-2023 07:44 م

الصفدي يبحث مع نظيره الإيراني آليات معالجة قضايا ثنائية عالقة

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الوكيل الاخباري -  تلقى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الخميس، اتصالاً من وزير خارجية الجمهورية الإيرانية الإسلامية حسين أمير عبداللهيان، جرى خلاله بحث العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية.

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وبحث الصفدي وعبداللهيان آليات معالجة عدد من القضايا الثنائية بين البلدين.
وأكد الصفدي أن الأردن كما كل الدول العربية يريد علاقات طيبة مع إيران قائمة على مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والتعاون الذي ينعكس خيراً على البلدين وعلى المنطقة.


وأكد الصفدي ضرورة الاستمرار في حوار عملي شفاف صريح لمعالجة مختلف القضايا العالقة، بما فيها الأوضاع على الحدود الأردنية السورية، والتحديات التي يمثلها تهريب المخدرات إلى الأردن.


واتفق الوزيران على المضي في اللقاءات الأمنية بين البلدين لمعالجة القضايا العالقة وعلى الاستمرار في التواصل السياسي بين الوزيرين من أجل الوصول إلى تفاهمات تؤسس لعلاقات مستقبلية تكرس التعاون وتسهم في تعزيز الأمن والاستقرار والتعاون في المنطقة.

 




 

 


 

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