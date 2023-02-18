الصفدي يؤكد ضرورة التحرك لوقف الإجراءات الإسرائيلية الأحادية

الوكيل الإخباري - أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، السبت، في لقاء مع الرئيس التنفيذي للجنة اليهودية الأمريكية، تيد دويتش، "ضرورة التحرك لوقف الإجراءات الإسرائيلية الأحادية، والعودة لمفاوضات جادة وفاعلة".

اضافة اعلان



ودعا الصفدي خلال اللقاء الذي عقد على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن، إلى "تكثيف الجهود المستهدفة تحقيق السلام العادل على أساس حل الدولتين".

وفي وقت سابق السبت، التقى الصفدي، نظيريه البلجيكي، حجة لحبيب، والسويدي توبياس بيلستروم، على هامش أعمال المؤتمر.



وبحث الاجتماعٍ بين الصفدي ولحبيب سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين، في إطار الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بحسب وزارة الخارجية.



فيما بحث الصفدي مع بيلستروم "علاقات الصداقة التي تربط الأردن والسويد، والحرص المشترك على المضي بها نحو آفاق أوسع من التعاون والتنسيق"، إضافة إلى مناقشة قضايا إقليمية ودولية.



وبحث الصفدي مع وزير الخارجية التشيكي سبل توسعة آفاق التعاون الثنائي بين الأردن والتشيك في مختلف المجالات، وفي إطار الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

