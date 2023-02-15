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الأربعاء، 15-02-2023 09:42 ص

الصفدي يزور سوريا وتركيا لبحث الأوضاع الإنسانية جراء الزلزال

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الوكيل الإخباري - قام نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، بزيارتين إلى الجمهورية العربية السورية والجمهورية التركية تعبيراً عن تضامن الأردن مع البلدين الشقيقين في مواجهة تبعات الهزات الأرضية التي ضربتهما. 

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ويبحث الصفدي خلال الزيارتين الأوضاع الإنسانية والاحتياجات الإغاثية التي يحتاجها البلدان، إذ تستمر المملكة في إرسال المساعدات إلى البلدين الشقيقين تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني. 


وترسل المملكة، اليوم، طائرة مساعدات إلى تركيا وطائرة مساعدات إلى سوريا التي تتواصل المساعدات البرية من الأردن إليها.


 




 

 


 

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