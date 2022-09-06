الأربعاء 07-09-2022
الوكيل الاخباري

الملك يزور مؤسسة إعمار السلط ويتفقد مشروعين رياديين بالمدينة

الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين تنفذ يوما طبيا بمقرها الرئيس

أوقاف الأغوار الشمالية تُكرم أوائل المراكز الصيفية القرآنية

راصد جوي : المملكة على موعد مع الامطار في هذا الموعد

حرباء السياسية أحدثهن .. 14 سيدة يحكمن أوروبا - أسماء

الامن العام : وفاة مواطن على خلفية مشاجرة بإربد

وفاة شخص بحادث سير قرب دوار الداخلية

معركة قانون حقوق الطفل الحقيقية

إنقطاع جزئي في الخدمات المقدمة من مركز البيانات الحكومي

إغلاق طريق العقبة باتجاه عمان بعد تدهور صهريج

الثلاثاء، 06-09-2022 08:57 م

الصفدي يترأس اجتماع اللجنة الوزارية العربية لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية

sss


الوكيل الاخباري - ترأس نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم الثلاثاء، الاجتماع الخامس للجنة الوزارية العربية المُكلفة بالتحرك لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة، وذلك قبيل انعقاد أعمال الدورة العادية (158) لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.

واستعرض الصفدي، في مستهل الاجتماع، الجهود التي بذلتها اللجنة منذ الاجتماع الطارئ الذي عقدته في عمّان في شهر نيسان الماضي، وتم خلاله بحث الأوضاع في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف.

وأكد الصفدي استمرار جهود المملكة التي يقودها جلالة الملك عبد الله الثاني لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في إطار الوصاية الهاشمية لضمان حماية المقدسات والحفاظ على هويتها العربية الإسلامية والمسيحية.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
w

الملك يزور مؤسسة إعمار السلط ويتفقد مشروعين رياديين بالمدينة

w

الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين تنفذ يوما طبيا بمقرها الرئيس

eeee

أوقاف الأغوار الشمالية تُكرم أوائل المراكز الصيفية القرآنية

القرآن-الكريم-في-المنام

تكريم أوائل المراكز الصيفية لتحفيظ القرآن الكريم في الرصيفة

8202224232325557393859

الامن العام : وفاة مواطن على خلفية مشاجرة بإربد

الدفاع المدني مع لوغو

وفاة شخص بحادث سير قرب دوار الداخلية

أخبار متعلقة
220221495820932449285

رفع العمر التشغيلي لمركبات النقل الذكي إلى 7 سنوات

w

وزير الخارجية يجري مباحثات مع نظيره البحريني

الخصاونة ٢

رئيس الوزراء يصدر البلاغ رقم 60

5202219194848778263769

كريشان: لن يتم شراء آليات مستعملة للبلديات

1220219141838556686230

الخصاونة : لن يتمّ إنهاء خدمات أيِّ موظف

FaRJxbaXkAI0pMA

الصفدي لنظيره البحريني: أي طرح غير حل الدولتين "تنظير عبثي"