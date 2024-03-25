الصفدي: يجب أن تمتثل "إسرائيل" لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني

الوكيل الإخباري -

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التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، وزير الدولة في وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الاتحادية الألمانية نيلز آنين، في اجتماع بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وعديد قضايا إقليمية ودولية وفي مقدمها التطورات المرتبطة بالقضية الفلسطينية والحرب على غزة.وأكد الوزيران الحرص المشترك على استمرار التنسيق بين المملكة وألمانيا في كافة المجالات، ثنائياً وفي إطار الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وخاصة تلك المتعلقة بالبيئة والطاقة والمياه.وبحث الوزيران تطورات الأوضاع في غزة، والجهود المبذولة لضمان حماية المدنيين وضمان إيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لجميع أنحاء القطاع. وشدد الصفدي على ضرورة امتثال إسرائيل لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ووقف حربها المستعرة على القطاع.كما ثمن الصفدي الدعم الذي تقدمه ألمانيا للأردن لرفد مسيرته التنموية ومساعدته في التعامل مع تداعيات الأزمات الإقليمية والدولية، وخاصة أزمة اللجوء.كما شدد الوزيران على أهمية الدور الذي تقوم به وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا)، وثمن الصفدي الدعم الذي تقدمه ألمانيا للأنروا.وثمن الوزير أنين الجهود التي تقوم بها المملكة في إيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وفي جهود تعزيز الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة.