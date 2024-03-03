الأحد 03-03-2024
الوكيل الاخباري
 

روسيا: نأسف لأن مجلس الأمن فشل مرة أخرى بوقف إطلاق النار في غزة

سرايا القدس تكشف عن عمليتين عسكريتين بخان يونس

أصداء الحرب تصل إلى تورونتو الكندية وتحرم ترودو وميلوني من حضور فعالية ثقافية

الصفدي يشارك في الاجتماع الوزاري لمجلس تعاون دول الخليج

الكويت تدعو الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة في 4 نيسان

3530 ميغاواط الحمل الكهربائي المُسجل مساء أمس السبت

بعد أن شهدت الإرتفاع الأعلى في 2024 .. كم بلغت أسعار الذهب بالأردن الأحد ؟

بمبادرة أردنية .. تعرف على أول عملية إنزال أمريكية على غزة

مليار دينار إجمالي إيرادات شركة الكهرباء الأردنية العام الماضي

إذاعة الجيش الإسرائيلي: سفارتنا لن تشارك غانتس باجتماعات واشنطن

الأحد، 03-03-2024 09:39 ص

بمبادرة أردنية .. تعرف على أول عملية إنزال أمريكية على غزة

GHrPVomWcAIJwxI


الوكيل الإخباري- قامت القوات المسلحة الاردنية بمشاركة الولايات المتحدة الأمريكية  السبت لأول مرة بإسقاط مساعدات جوية على غزة.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" في بيان السبت : "أسقطت طائرات أمريكية من طراز C-130 ما يزيد عن 38,000 وجبة طعام على طول ساحل غزة، ما أتاح للمدنيين الوصول إلى المساعدات المهمة".

في حين قال البيت الأبيض نقلا عن "سي ان ان " إن المزيد من المساعدات سيتبع، وقال مسؤول رفيع في الإدارة إن الولايات المتحدة شاهدت مدنيين يقتربون ويوزعون بعض المساعدات.

وكانت القوات المسلحة الأردنية بدأت بمبادرة لاسقاط المساعدات بشكل مباشر على غزة لتتبعها العديد من الدول العربية والعالمية. 

اضافة اعلان



ونفذت القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي،  منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع 25 إنزالاً جوياً، بالإضافة إلى الاشتراك وتسهيل مهمة 10 انزالات جوية لدول شقيقة وصديقة.

 

 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
FAO-logo_window

انطلاق أعمال مؤتمر منظمة الأغذية والزراعة في عمّان غدا

الصفدي 2

الصفدي يشارك في الاجتماع الوزاري لمجلس تعاون دول الخليج

image

3530 ميغاواط الحمل الكهربائي المُسجل مساء أمس السبت

شركة-الكهرباء-الاردنية-شارع-مكة

مليار دينار إجمالي إيرادات شركة الكهرباء الأردنية العام الماضي

12023995329158343107

السير: التعامل مع اعطال مركبات وطرق تشهد تدني مدى الرؤية الافقية

22024494256141351922

هام من إدارة الترخيص لمالكي المركبات في الأردن

أخبار متعلقة
D2Hrs_hXcAAhozQ

وسائل إعلام عالمية: جهد مكثف للأردن لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط

1708017284360

الأردن يرسل طائرتي مساعدات طبية جديدتين إلى أهلنا في غزة

GGX79XDXAAA2lrl

الخيرية الهاشمية: سيرنا 4 طائرات مساعدات إلى غزة في يومين

9

الملك يؤكد أهمية العمل من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار بأسرع وقت

65cd2e879bc9a

الملك يلتقي رئيس مجلس النواب الأميركي وزعيم الأقلية الديمقراطية وعددا من اللجان بالمجلس

0

الأردن يرسل طائرتي مساعدات جديدة الى غزة