الجمعة 01-03-2024
الوكيل الاخباري
 

الملك: جيشنا العربي ما زال يخط صفحات جديدة في كتاب العروبة والتفاني والإخلاص

ولي العهد ينشر كلمة للراحل الحسين في ذكرى تعريب الجيش - فيديو

بيان وقرار هام من الفصائل الفلسطينية

المفوضية الأوروبية تتعهد بتقديم 50 مليون يورو لوكالة الأونروا

استشهاد 8 أطفال بسبب الجوع في شمال غزة

صحة غزة: ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 30 ألفا و228 شهيدا

فيديو - مشاهد من عمليات الإنزال الأردنية الجديدة اليوم على قطاع غزة

الدفاع المدني يتعامل مع 1297 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

العفو الدولية تدعو لتحقيق عاجل حول المجزرة بغزة

الذهب يتراجع بشكل طفيف لكنه يتجه نحو مكاسب أسبوعية

الجمعة، 01-03-2024 12:21 م

بتوجيهات ملكية .. القوات المسلحة الأردنية تنفذ 3 انزالات جوية جديدة على غزة

6384489252099069839


الوكيل الإخباري- في إطار الجهود التي تقودها المملكة الأردنية الهاشمية نصرة للأهل في قطاع غزة ودعم صمودهم جراء استمرار الحرب الإسرائيلية المستعرة على القطاع، نفذت القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، صباح اليوم الجمعة، وبتوجيهات ملكية سامية ثلاثة انزالات جوية لمساعدات غذائية تستهدف عدداً من المواقع في شمال قطاع غزة، وبمشاركة 3 طائرات من نوع (C130)تابعة لسلاح الجو الملكي.

اضافة اعلان


وتأتي هذه الخطوة ضمن المساعي الأردنية المستمرة لإرسال مزيد من المساعدات الطبية والاغاثية والغذائية للأهل في قطاع غزة بهدف التخفيف من أثار الحرب وتعويض النقص الحاد في الغذاء والدواء نتيجة استمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع ودخولها ليومها السابع والأربعين بعد المئة.


وتؤكد القوات المسلحة أنها مستمرة بإرسال المساعدات عبر جسر جوي لإيصال المساعدات الإنسانية والطبية سواء كانت من خلال طائرات المساعدات من مطار ماركا باتجاه مطار العريش الدولي أو من خلال عمليات الإنزال الجوي على قطاع غزة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
mkyDahziBdZbxwWOO8vvRMZgdARPvz6ohRVb29Vo

الملك: جيشنا العربي ما زال يخط صفحات جديدة في كتاب العروبة والتفاني والإخلاص

44

ولي العهد ينشر كلمة للراحل الحسين في ذكرى تعريب الجيش - فيديو

6699

فيديو - مشاهد من عمليات الإنزال الأردنية الجديدة اليوم على قطاع غزة

220241612215788747526

الدفاع المدني يتعامل مع 1297 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

111

فيديو - من أين استلهم جلالة الملك فكرة الإنزال الجوي المباشر على غزة؟

factor-4

مندوبي توزيع وخدمة عملاء .. وظائف شاغرة

أخبار متعلقة
65cfbce7938ba

الملك يؤكد أهمية التوصل إلى هدنة مستدامة تؤدي إلى وقف إطلاق النار في غزة

D2Hrs_hXcAAhozQ

وسائل إعلام عالمية: جهد مكثف للأردن لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط

1708017284360

الأردن يرسل طائرتي مساعدات طبية جديدتين إلى أهلنا في غزة

GGX79XDXAAA2lrl

الخيرية الهاشمية: سيرنا 4 طائرات مساعدات إلى غزة في يومين

9

الملك يؤكد أهمية العمل من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار بأسرع وقت

0

الأردن يرسل طائرتي مساعدات جديدة الى غزة