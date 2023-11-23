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الخميس، 23-11-2023 01:39 م

الصفدي: يجب محاسبة اسرائيل على جرائم الحرب التي ارتكبتها

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الوكيل الإخباري - دعا نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الخميس، إلى الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر، مشددا على أن هذا العدوان الصارخ على المدنيين ليس دفاعا عن النفس.

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وأضاف، في رسالة موحدة لأعضاء اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المكلفة بالتحرك الدولي لوقف الحرب على غزة، في ختام جولة أجروها إلى الصين وروسيا والمملكة المتحدة والصين، أنه "لا يمكن لإسرائيل أن تظل فوق القانون الدولي ويجب محاسبتها على جرائم الحرب التي ارتكبتها في قطاع غزة".


وشدد الصفدي على أنه "يجب أن تنتهي الانتقائية في تطبيق القانون الدولي، وأن تصل الإمدادات الإنسانية الكافية إلى جميع أنحاء غزة، بما في ذلك شمالها".
وأكد على أن إنهاء الاحتلال على أساس حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق الأمن.


 




 

 


 

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