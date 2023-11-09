الصفدي يبحث الأوضاع في غزة مع وزير الخارجية البريطاني

الوكيل الإخباري -

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التقى نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، الخميس، وزير الخارجية والتنمية البريطاني جيمس كليفرلي في الرياض، في اجتماع تناول الأوضاع في قطاع غزة.وتناول الاجتماع أيضا، الجهود المبذولة لوقف الحرب، وضمان حماية المدنيين.وأكد الصفدي ضرورة الوقف الفوري لهذه الحرب المستعرة على غزة، والكارثة الإنسانية والدمار الذي تسببه، وضمان حماية المدنيين واحترام قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.وشدد على ضرورة ضمان إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة والكافية للأشقاء الفلسطينيين في القطاع، وعلى ضرورة التزام إسرائيل بالقانون الدولي.