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الخميس، 09-11-2023 11:02 ص

الأردن يرسل طائرة اغاثية رابعة إلى غزة تحمل 45 طناً من المواد الطبية - فيديو

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الوكيل الإخباري - أعلن الهيئة الخيرية الهاشمية، اليوم الخميس، عن إرسال طائرة مساعدات طبية إلى قطاع غزة، على متنها نحو 45 طناً من المواد الطبية، لدعم القطاع الصحي في القطاع.

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وأضافت الهيئة، في بيان نشر عبر صفحتها على فيسبوك، ان ارسال الطائرة جاء بالتعاون مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأنروا" وبالتنسيق مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين والقوات المسلحة الأردنية/ سلاح الجو والأجهزة الأمنية.


وأضافت أن هذه الطائرة هي الرابعة التي ترسلها المملكة إلى غزة منذ 7 تشرين الأول الماضي.


 




 

 


 

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