الصفدي يعزي بالشيخ سعيد بن زايد

الوكيل الاخباري - اجرى وزير الخارجية الاردني اتصالا بنظيره الاماراتي الشيخ عبدالله بن زايد معزيا بوفاة أخيه الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان.
وكتب الصفدي على حسابه في تويتر: رحم الله سموه وأسكنه فسيح جنانه، وألهم أسرته الكريمة الصبر والسلوان.
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