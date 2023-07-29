السبت 29-07-2023
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السبت، 29-07-2023 11:46 ص

الصفدي يعزي بالشيخ سعيد بن زايد

الصفدي 2


الوكيل الاخباري - اجرى وزير الخارجية الاردني اتصالا بنظيره الاماراتي الشيخ عبدالله بن زايد معزيا بوفاة أخيه الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان.

وكتب الصفدي على حسابه في تويتر: رحم الله سموه وأسكنه فسيح جنانه، وألهم أسرته الكريمة الصبر والسلوان.

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