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الثلاثاء، 18-07-2023 10:03 ص

الامن العام يحذر المواطنين من هذه المخالفة الخطيرة

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الوكيل الاخباري - حذر رئيس شعبة الدراسات والتوعية المرورية في المعهد المروري الأردني، المقدم المهندس فيصل فريحات من خطر تغيير المسرب المفاجئ، لما قد ينتج عنه من وقوع حادث سير وخسائر في الأرواح.

وقال فريحات ، إن مخالفة تغيير المسرب بشكل مفاجئ من المخالفات الخطيرة، مشددا على أهمية اتباع القواعد المرورية اللازمة، في حال تغيير المسرب.

وكشف أن عدد الحوادث المرورية نتيجة لهذه المخالفة الخطيرة 40 ألف حادث مروري، وفق المعلومات التي أكدت وفاة 169 شخصا جراء ذلك.

ودعا فريحات السائقين إلى الالتزام بالمسارب وعدم اتخاذ مسرب آخر إلا بعد التأكد من خلوه و الالتزام بالشواخص المرورية.

وأهاب بالمواطنين بعدم استخدام الهاتف النقال، والتحدث مع آخرين في المركبة وعدم تناول الطعام والمشروبات، تحسبا من انشغاله أثناء القيادة.

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