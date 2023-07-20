الخميس 20-07-2023
الوكيل الاخباري

الحكومة: الأردنيون يحبون البطولات الفردية

نائب الملك يزور ضريح الملك المؤسس

الملك يهنئ الرئيس المصري بذكرى ثورة 23 تموز

بعد حرق القرآن .. العراق يطرد السفيرة السويدية ويقطع العلاقات الدبلوماسية بالكامل

63 % نسبة إشغال فنادق العقبة في عطلة نهاية الأسبوع الحالي

اعلان هام من الامانة بشأن التدخين في الأماكن العامة

الزراعة: إنشاء 15 مصنعاً للصناعات الغذائية مع نهاية العام

شكر وتقدير لجهاز البحث الجنائي في مركز امن الهاشمي

توضيح من رئيس الوزراء عن حظر منصة تيك توك في الأردن

منتدى شباب الأعمال يزور مصنع الطيبات

الخميس، 20-07-2023 01:32 م

منتدى شباب الأعمال يزور مصنع الطيبات

320237133254851902081


الوكيل الاخباري - نظمت غرفة صناعة عمان، زيارة لأعضاء في منتدى شباب الأعمال الأردني، إلى مصنع الطيبات للصناعات الغذائية، بهدف تعريفهم بمدى التطور والجودة التي وصلتها الصناعة الوطنية.

وقال رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، في بيان اليوم الخميس، إن تعريف المواطنين بمدى التزام المصانع الأردنية بمعايير الجودة والمقاييس المعتمدة محليا ودوليا أمر مهم من خلال الاطلاع المباشر على عمليات الإنتاج في هذه المصانع، مشيرا إلى أن الغرفة حريصة على تنظيم زيارات للوفود الاقتصادية الزائرة ومسؤولين محليين ممثلين لبعض الجهات ذات العلاقة بالعمل الصناعي، إلى مصانع أردنية للاطلاع على سير العمل فيها ومدى التطور الذي شهدته.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
5

نائب الملك يزور ضريح الملك المؤسس

111OfficialHM

الملك يهنئ الرئيس المصري بذكرى ثورة 23 تموز

720236151622536896137

63 % نسبة إشغال فنادق العقبة في عطلة نهاية الأسبوع الحالي

XpTxpHYz33zTMhOHL9H5b8pdGs1LWZZbrXseQ0GI

اعلان هام من الامانة بشأن التدخين في الأماكن العامة

999999999999999999999999

اجابات مبحث الكيمياء العلمي لامتحان التوجيهي اليوم

63394a262a146

الزراعة: إنشاء 15 مصنعاً للصناعات الغذائية مع نهاية العام

أخبار متعلقة
6202326175357589022448

المجلس التمريضي يعقد الامتحان النصفي للرعاية الصحية الأولية

7202316102128793697303

الامن العام يحذر المواطنين من هذه المخالفة الخطيرة

620232817384621454631

ولي العهد : أبطالنا من ذهب

5

"الميثاق الوطني" يُرحب بقرار وضع شركات التمويل الأصغر تحت مظلة البنك المركزي

6666

الحمل الكهربائي يسجل 3500 ميجاواط مساء الأربعاء

dzrtslexqaeus3f68

تنقلات وتعيينات في السلك القضائي - أسماء