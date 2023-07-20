منتدى شباب الأعمال يزور مصنع الطيبات

الوكيل الاخباري - نظمت غرفة صناعة عمان، زيارة لأعضاء في منتدى شباب الأعمال الأردني، إلى مصنع الطيبات للصناعات الغذائية، بهدف تعريفهم بمدى التطور والجودة التي وصلتها الصناعة الوطنية.



وقال رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، في بيان اليوم الخميس، إن تعريف المواطنين بمدى التزام المصانع الأردنية بمعايير الجودة والمقاييس المعتمدة محليا ودوليا أمر مهم من خلال الاطلاع المباشر على عمليات الإنتاج في هذه المصانع، مشيرا إلى أن الغرفة حريصة على تنظيم زيارات للوفود الاقتصادية الزائرة ومسؤولين محليين ممثلين لبعض الجهات ذات العلاقة بالعمل الصناعي، إلى مصانع أردنية للاطلاع على سير العمل فيها ومدى التطور الذي شهدته.

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