المجلس التمريضي يعقد الامتحان النصفي للرعاية الصحية الأولية

الوكيل الاخباري - عقد المجلس التمريضي الأردني أمس الثلاثاء، بالشراكة مع الاونروا، الامتحان النصفي لدورة الرعاية الصحية الأولية لـ 55 متدرباً من التمريض المشارك، من الأردن وفلسطين وسوريا ولبنان.



وقال رئيس اللجنة المشرفة على البرنامج، أمين عام المجلس الدكتور هاني النوافلة، إن لجنة متخصصة قامت بوضع الامتحان بالتعاون مع الاونروا، حيث عقد الامتحان إلكترونيا بإدارة مركزية من المجلس الذي استخدم نظام الامتحانات المحوسب عن بعد.

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