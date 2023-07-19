الأربعاء 19-07-2023
الوكيل الاخباري

العراق يوضح بشأن تراجع صادرات النفط إلى الأردن

الصفدي يهنئ جلالة الملك وولي العهد بحلول العام الهجري

خطة في المناطق الساخنة بعد تجدد حرائق بين جرش وعجلون

السيطرة الأولية على حريق غابات وادي الشام بين عجلون وجرش

توقيف صاحب محل في الرمثا يستخدم أحشاء الحيوانات بصناعة النقانق

الأردن مرشح لاستضافة بطولة العالم للمصارعة

نصيحة للمصريين بعدم الخروج للشارع .. لهذا السبب !

المجلس التمريضي يعقد الامتحان النصفي للرعاية الصحية الأولية

مدير الامن يقدم واجب العزاء بالرقيب موسى المصري

الأردن يعزي الجزائر بضحايا حادث السير المروع

الأربعاء، 19-07-2023 03:00 م

المجلس التمريضي يعقد الامتحان النصفي للرعاية الصحية الأولية

6202326175357589022448


الوكيل الاخباري - عقد المجلس التمريضي الأردني أمس الثلاثاء، بالشراكة مع الاونروا، الامتحان النصفي لدورة الرعاية الصحية الأولية لـ 55 متدرباً من التمريض المشارك، من الأردن وفلسطين وسوريا ولبنان.

وقال رئيس اللجنة المشرفة على البرنامج، أمين عام المجلس الدكتور هاني النوافلة، إن لجنة متخصصة قامت بوضع الامتحان بالتعاون مع الاونروا، حيث عقد الامتحان إلكترونيا بإدارة مركزية من المجلس الذي استخدم نظام الامتحانات المحوسب عن بعد.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
222222

علان : اقبال ضعيف على بيع الذهب من الأردنيين

ف

خطة في المناطق الساخنة بعد تجدد حرائق بين جرش وعجلون

560d3f8c-36a9-48b5-829c-27e44c2dac3b

وزير الصحة يتفقد الخدمات الصحية في أربعة مستشفيات حكومية بالأغوار

main_image64b7d66034117

السيطرة الأولية على حريق غابات وادي الشام بين عجلون وجرش

256313_25_1647347147

توقيف صاحب محل في الرمثا يستخدم أحشاء الحيوانات بصناعة النقانق

6202328125228981368275

مدير الامن يقدم واجب العزاء بالرقيب موسى المصري

أخبار متعلقة
الدفاع المدني

الدفاع المدني يحول دون وقوع كارثة لطالبة في امتحان التوجيهي اليوم - صورة

7202316102128793697303

الامن العام يحذر المواطنين من هذه المخالفة الخطيرة

وزارة التربية والتعليم

وزارة التربية تدعو هؤلاء لامتحان توظيفي - أسماء

6202321151048659190103

المجلس التمريضي يختتم دورة تدريبية لطلبة فلسطينيين

6202311174145488591131

التوثيق الملكي يعيد إصدار كتاب "فاكهة الخِوان في نظم أعلى دُرَر البيان"

وزارة التربية والتعليم

التربية تعلن انتهاء استعداداتها لعقد امتحان "التوجيهي"