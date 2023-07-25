الثلاثاء 25-07-2023
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الثلاثاء، 25-07-2023 09:46 ص

هل أثر الزلزال الذي ضرب تركيا على الأردن؟

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قال مدير مرصد الزلازل الأردني التابع لوزارة الطاقة والثروة المعدنية، غسان سويدان ان المركز سجل صباح اليوم الثلاثاء، زلزالًا وقع في أضنة بتركيا بقوة 5.4 درجة على مقياس ريختر.

واكد سويدان في تصريح لموقع الوكيل الاخباري ان الزلزال يبعد عن العاصمة عمّان 625 كيلو متر ،ولم يشعر به سكان المملكة .

 واضاف ان الزلزال وقع في تمام الساعة 8:45 في أضنة بعمق 13 كلم.

الى ذلك ضرب زلزال بقوة 5.5 درجات، الثلاثاء، ولاية أضنة جنوبي تركيا، وذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، في بيان، أن الزلزال وقع الساعة 08:44 (05:44 تغ) على عمق 11.27 كم ، وأضافت أن الزلزال وقع في منطقة "قوزان" التابعة لولاية أضنة.

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