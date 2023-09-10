الأحد 10-09-2023
الوكيل الاخباري

الصفدي يلتقي أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

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الأحد، 10-09-2023 08:45 م

الصفدي يلتقي أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

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الوكيل الاخباري - استقبل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، في اجتماع جاء في إطار عملية التنسيق والتشاور المستمرة بين المملكة ودولة فلسطين.

وبحث الصفدي والشيخ الجهود المبذولة لوقف التدهور الذي تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإيجاد أفق سياسي حقيقي لإعادة إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة لتحقيق السلام العادل والشامل وفق حل الدولتين، وبما يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل، وفق قرارات الشرعية الدولية والمرجعيات المعتمدة.

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