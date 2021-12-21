الصفدي يلتقي رئيس البرلمان العربي

الوكيل الاخباري - استقبل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم الثلاثاء، رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي الذي يزور المملكة للمشاركة في أعمال اجتماعات البرلمان العربي المنعقدة في عمان خلال هذا الأسبوع.



وتناول اللقاء العلاقات المتميزة بين المملكة والبرلمان العربي، والقضايا العربية، وجهود تعزيز العمل العربي المشترك خدمةً للقضايا والمصالح العربية.

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