الثلاثاء 21-12-2021
الوكيل الاخباري

بلدية كفرنجة تتعامل مع ملاحظات المواطنين خلال المنخفض

محافظ المفرق يلتقي ممثلي المنظمات الدولية العاملة بالمحافظة

عجلون: ورشة حول دور المرأة الأردنية بالحياة السياسية

فرنسا تؤكد إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها

الصفدي يلتقي رئيس البرلمان العربي

الأمانة تتعامل مع 184 ملاحظة جراء الأحوال الجوية

الشبول : الحكومة بصدد إطلاق برنامج لتدريب وبناء قدرات الناطقين الإعلاميين

التربية تطلق مشروع توفير بيئة تعلم لجميع الأطفال بالمملكة

الاقتصاديَّة الوزاريَّة تُناقش نتائج اجتماعات اللجنة العليا المشتركة الأردنيَّة الفلسطينيَّة

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى خضر ودعيبس وخورما والمشيني والنعيمات والمشاقبة وبني عيسى

الثلاثاء، 21-12-2021 07:33 م

الصفدي يلتقي رئيس البرلمان العربي

الصفدي 2


الوكيل الاخباري - استقبل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم الثلاثاء، رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي الذي يزور المملكة للمشاركة في أعمال اجتماعات البرلمان العربي المنعقدة في عمان خلال هذا الأسبوع.

وتناول اللقاء العلاقات المتميزة بين المملكة والبرلمان العربي، والقضايا العربية، وجهود تعزيز العمل العربي المشترك خدمةً للقضايا والمصالح العربية.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1120212116630550423795

بلدية كفرنجة تتعامل مع ملاحظات المواطنين خلال المنخفض

ddd

محافظ المفرق يلتقي ممثلي المنظمات الدولية العاملة بالمحافظة

122021190228818577727

عجلون: ورشة حول دور المرأة الأردنية بالحياة السياسية

1220212112648643389947

الأمانة تتعامل مع 184 ملاحظة جراء الأحوال الجوية

مبنى رئاسة الوزراء

الشبول : الحكومة بصدد إطلاق برنامج لتدريب وبناء قدرات الناطقين الإعلاميين

وزارة التربية والتعليم

التربية تطلق مشروع توفير بيئة تعلم لجميع الأطفال بالمملكة

أخبار متعلقة
11202128211016939515786

الحكومة : حجر مؤسسي للأردنيين القادمين من 6 دول إفريقية

112021307531257291186

الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير لاتفيا

w

الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير المصري

fff

صورة الكباريتي والمعشر تلهب مواقع التواصل الاجتماعي

ارادة

إرادة ملكية بتعيين القطارنة أميناً عامّاً لوزارة الاستثمار

1120211474234305015369

تحذير من مركز الأزمات حول الحالة الجوية التي تسود المملكة