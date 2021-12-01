الأربعاء 01-12-2021
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الأربعاء، 01-12-2021 09:33 ص

تحذير من مركز الأزمات حول الحالة الجوية التي تسود المملكة

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تساقط للأمطار في عمان - أرشيفية


الوكيل الاخباري - حذر المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات من الحالة الجوية التي تسود المملكة الأربعاء، في ظل عدم الاستقرار الجوي الذي تتعرض له المملكة

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وقال مركز الأزمات إنه يترافق مع تأثير الحالة الجوية تدني مدى الرؤية الأفقية فوق الجبال بسبب الضباب، بالإضافة لنشاط ملحوظ على الرياح الغربية خاصة المناطق المفتوحة مثل البادية والطرق الخارجية، وتدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في البادية والطرق الصحراوية.

 

وبحسب دائرة الأرصاد الجوية فإن آخر التحليلات للنماذج العددية المتوفرة في تشير الى أن غدا الاربعاء تندفع كتلة هوائية باردة نسبياً مرافقة لامتداد منخفض جوي يتمركز شمال شرق تركيا باتجاه شرق المتوسط بشكل عام والمملكة بشكل خاص، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، لتصبح الأجواء باردة نسبياً وغائمة جزئياً إلى غائمة، وتهطل الأمطار بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة، تمتد تدريجياً إلى أجزاء من المناطق الجنوبية الغربية، وتسود رياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احياناً تتجاوز سرعتها 50 كم/الساعة في بعض المناطق والتي تؤدي الى إثارة للغبار مما يؤدي الى تدني مدى الرؤية الافقية خاصة في مناطق البادية.

وحذرت الأرصاد الجوية من خطر الانزلاق على الطرقات أثناء هطول الأمطار، خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية، خطر تدني مدى الرؤية الأفقية فوق المرتفعات الجبلية العالية بسبب الغيوم المنخفضة الملامسة لسطح الأرض وتشكل الضباب.

 


 




 

 


 

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