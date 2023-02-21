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الثلاثاء، 21-02-2023 08:21 م

الصفدي يلتقي وزير الخارجية والتعاون الدولي في رواندا

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الوكيل الاخباري - التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم وزير الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية رواندا، فنسنت بيروتا، في بداية زيارة رسمية ستشهد انعقاد الجولة الأولى للحوار الاستراتيجي الذي اتفق البلدان على إطلاقه بعد لقاء القمة بين جلالة الملك عبدالله الثاني ورئيس رواندا بول كاغامي في الأردن العام الماضي.

وسيشارك في الحوار الاستراتيجي، الذي سيبحث توسعة التعاون وتعزيز العلاقات في مختلف المجالات، رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي ومدير المخابرات العامة اللواء أحمد حسني.

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