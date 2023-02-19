الصفدي : القضية الفلسطينية هي القضية المركزية الأولى

الوكيل الاخباري - أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية الأولى التي يشكل حلها على أساس حل الدولتين شرطا لتحقيق الاستقرار والأمن والسلام العادل والدائم والشامل.



وقال الصفدي في ندوة حوارية حول الشرق الأوسط التي عقدت ضمن أعمال مؤتمر ميونخ للأمن، بعنوان ” تسليط الضوء: إسرائيل، فلسطين، والشرق الأوسط” إنه على المجتمع الدولي أن يتحرك فورا لحماية حل الدولتين من الاجراءات الإسرائيلية اللاشرعية التي تقوضه عبر وقف جميع هذه الاجراءات والانخراط الجدي في مفاوضات فاعلة لتحقيقه.



وأضاف أن الوضع الراهن خطر ويهدد بانفجار دوامات العنف، وأن جهودا كبيرة ومكثفة تبذل الآن للحؤول دون ذلك ووقف التدهور الذي سيدفع ثمنه الجميع.



وأوضح أن الأردن مستمر في العمل المكثف مع جميع الأطراف المعنية لتحقيق ذلك.

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