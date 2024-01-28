الأحد 28-01-2024
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الصناعة والتجارة: السماح بتجديد بطاقة المستورد قبل 10 أيام من انتهاء صلاحيتها

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الأحد، 28-01-2024 11:06 ص

الصناعة والتجارة: السماح بتجديد بطاقة المستورد قبل 10 أيام من انتهاء صلاحيتها

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الوكيل الإخباري - قررت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، السماح بتجديد بطاقة المستورد، قبل 10 أيام من انتهاء مدة صلاحيتها، بدءا من الأول من شهر شباط المقبل.

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وقالت الوزارة إن القرار جاء استجابة لمطالب التجار، حتى يتمكنوا من الحصول على براءات ذمة من دائرتي الجمارك الأردنية وضريبة الدخل والمبيعات.


ولفتت إلى أن الراغبين بالاستفادة من هذا القرار، يمكنهم التقدم بالطلب إلكترونيا عبر موقع الوزارة، وسيحصلون على بطاقة مستورد مجددة خلال دقائق.


وبلغ عدد بطاقات المستورد الصادرة في 2023، لأول مرة، 1508 بطاقات، فيما تم تجديد 6922 بطاقة، ليبلغ إجماليها خلال نفس العام 8430 بطاقة.


فيما بلغ إجمالي عدد بطاقات المستورد كاملة قرابة 29 ألف بطاقة، منها 8542 بطاقة سارية المفعول حتى تاريخه.


وبطاقة المستورد هي الوثيقة التي تمنحها وزارة الصناعة والتجارة والتموين، للمستورد المسجل في سجل المستوردين لغايات تنظيم عملية الاستيراد وتوفير قاعدة بيانات بأعدادهم والحد من التهرب الضريبي، ولتمكين الجهات المعنية من الرقابة.


 




 

 


 

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