الأحد 28-04-2024
الوكيل الاخباري
 

الفراية يرأس اجتماعا لمتابعة جهود إزالة الاعتداءات على مصادر المياه

رئيس مجلس الدوما الروسي: واشنطن تضحّي بالآخرين للحفاظ على القطب الواحد

حوارية في البلقاء حول شراكة الحكومة المفتوحة

سموتريتش لنتنياهو: إذا ألغيت اجتياح رفح فهذا يعني نهاية حكومتك

تنشيط السياحة تصادق على التقرير السنوي والقوائم المالية 2023

مسؤول بحماس: غداً الاثنين سيتم تسليم الرد على مقترح الهدنة الجديد

الخصاونة يلتقي نظيره الماليزي على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض

مؤتمر جراحة السُمنة يوصي بعدم صرف أدوية التنحيف دون استشارة طبية

مقتل شخص بحادث إطلاق نار غربي ألمانيا

اللجنة الوزارية المشتركة تؤكد رفضها أي عملية عسكرية في مدينة رفح

الأحد، 28-04-2024 03:16 م

الخصاونة يلتقي نظيره الماليزي على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض

1714306437941


الوكيل الإخباري - التقى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وفي إطار أعمال الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد حاليا في الرياض مع رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم.

اضافة اعلان


وبحث رئيس الوزراء ونظيره الماليزي خلال اللقاء الذي حضره نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، والسفير الأردني في الرياض هيثم أبو الفول، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات الأوضاع في المنطقة سيما ما يتعلق بالعدوان الإسرائيلي على غزة.


وأكد الخصاونة اهتمام الأردن بتطوير علاقات التعاون المشترك مع ماليزيا في المجالات كافة، لافتا إلى أهمية عقد الاجتماع الأول للجنة التجارية الأردنية الماليزية لبحث أفاق التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري بين البلدين.
كما أكد رئيس الوزراء اهتمام الأردن وترحيبه باستقطاب المزيد من الطلبة الماليزيين الدارسين في الجامعات الأردنية التي يدرس بها حاليا قرابة الألفي طالب وطالبة من ماليزيا.


واطلع رئيس الوزراء نظيره الماليزي على الجهود التي يبذلها الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة وضرورة توفير الحماية للمدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية والطبية بشكل عاجل ومستدام.


وجدد رئيس الوزراء تحذير الأردن من أن أي عملية عسكرية في رفح الفلسطينية ستؤدي إلى تفاقم المعاناة الإنسانية لسكان قطاع غزة.


وأكد رئيس الوزراء ضرورة الانتقال إلى أفق سياسي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة الكاملة والناجزة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفق حل الدولتين.


من جهته، أكد رئيس الوزراء الماليزي الحرص على تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون المشترك مع الأردن في المجالات كافة خدمة لمصالح البلدين والشعبين.


وأعرب عن تقديره لجهود جلالة الملك عبدالله الثاني في تعزيز الأمن والاستقرار وإحلال السلام في المنطقة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
0L5A8949

الضمان تؤكد اهتمامها في حماية المشمولين بأحكام قانونها والحفاظ على سلامتهم

1714309682320

وزيرة التنمية تبحث مع السفيرة التونسية آفاق التعاون المشترك

1714308980291

"مستثمري قطاع الإسكان" تدعو إلى توفير بيئة استثمارية وتنظيمية جاذبة

1714309052348

الفراية يرأس اجتماعا لمتابعة جهود إزالة الاعتداءات على مصادر المياه

1714308225543

حوارية في البلقاء حول شراكة الحكومة المفتوحة

1714306491901 (1)

تنشيط السياحة تصادق على التقرير السنوي والقوائم المالية 2023

أخبار متعلقة
662e03fba2921

اللجنة الوزارية المشتركة تؤكد رفضها أي عملية عسكرية في مدينة رفح

333-8 (1)

الخصاونة يؤكد لعباس وقوف الأردن إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين

662e17e576716

الأردن والنرويج يؤكدان أنه لا بديل عن "أونروا" في مواجهة الكارثة الإنسانية

1120232920512255242238

الصفدي: تصدينا خلال الهجمة الإيرانية لما اعتبرناه خطرا على الأردن

434398015_803703658458008_6592275867134275185_n

قرارات صادرة عن مجلس الوزراء الأحد

66082a2444564

الأردن يدعو لفتح الحدود والمعابر البرية لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة