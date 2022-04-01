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الجمعة، 01-04-2022 03:04 م

الصناعة والتجارة تحيل جاروشة أعلاف للقضاء لمتاجرتها بمادتي الشعير والنخالة المدعومتين

الصناعة


الوكيل الإخباري  - أحالت  وزارة الصناعة والتجارة والتموين  جاروشة أعلاف إلى القضاء بعد ضبطها تتاجر بالأعلاف المدعومة وتشمل مادتي الشعير والنخالة المدعومتين  بطريقة غير مشروعة ومخالفة لأحكام قانون الصناعة والتجارة الذي يحظر المتاجرة بالأعلاف المدعومة. 

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وبحسب القانون يعاقب الشخص/الجهة التي تتاجر بالأعلاف المدعومة بغرامة تصل إلى ٣٠ ألف دينار واسترداد فرق الدعم. 


وقال المتحدث باسم الوزارة ينال البرماوي  ان فرق الرقابة تقوم بحملات مكثفة لضبط المتاجرين بالأعلاف المدعومة وسيتم إحالة المخالفين للقضاء محذرا من هذه الممارسات غير القانونية وغير المشروعة. 


وأضاف ان حملات المتابعة والتفتيش ستشمل مزارع الأبقار والجواريش في كافة مناطق المملكة وبشكل مستمر دون توقف.


 




 

 


 

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