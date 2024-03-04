الإثنين 04-03-2024
الوكيل الاخباري
 

إسرائيل تشتعل غضباً من إدخال المساعدات إلى غزة وتهدد بتكرار مجزرة الطحين

الاحتلال يخلف دمارا كبيرا في البنية التحتية في مخيم نور شمس شرق طولكرم

طهران تعلق على مقتل مستشار عسكري إيراني في سوريا

الاحتلال يقتحم بلدة دير بلوط غرب سلفيت

ضابط بلجيكي كبير يحذر من النقص الحاد للذخيرة في أوروبا بعد استنزافها في أوكرانيا

30534 شهيدا و71920 إصابة منذ بدء العدوان على غزة

"يونيسف" تحذر من تزايد وفيات الأطفال ما لم تنتهِ الحرب بغزة

الصناعة والتجارة: تخفيض سعر القمح المدعوم المباع للمطاحن بمقدار دينارين لكل طن للشهر الجاري

عشرات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى

أسعار الذهب عالمياً تستقر قرب أعلى مستوى في شهرين

الإثنين، 04-03-2024 11:16 ص

الصناعة والتجارة: تخفيض سعر القمح المدعوم المباع للمطاحن بمقدار دينارين لكل طن للشهر الجاري

zQs3dSSX8F8F5xDhJeMkCFFtWU2Ke29YF7TKpnPU


الوكيل الإخباري - قال الناطق الإعلامي باسم وزارة الصناعة والتجارة والتموين ينال البرماوي، إنه تم تخفيض سعر القمح المدعوم المباع للمطاحن في الأردن بواقع دينارين لكل طن، خلال شهر آذار الحالي، ليصبح سعر الطن المدعوم من القمح 132.67 ديناراً. اضافة اعلان


وبيّن البرماوي لـ " الوكيل الإخباري" أن  سعر بيع القمح غير المدعوم بلغ 251 ديناراً لكل طن.

وأضاف أن مقدار دعم كل طن طحين مباع للمطاحن لغايات طحنه وتوفيره للمخابز يبلغ 117 ديناراً، مؤكداً أن تخفيض أسعار القمح المباع للمطاحن يأتي للمحافظة على كلف إنتاج الخبز بمختلف انواعه .

وأكد البرماوي أن تعديل أسعار القمح المباع للمطاحن يتم بشكل شهري، بالتزامن مع قرار تعديل أسعار المشتقات النفطية، ضمن معادلة تحافظ على كُلف إنتاج الخبز التي لا تتغير سواء رفع السعر أو تخفيضه.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
65dcc87a39703

الخصاونة: الانزالات الجوية التي نفذها الأردن على غزة ولّدت ثقافة عالمية جديدة

2024_01_11_10_15_30

الصناعة والتجارة: غداً آخر موعد لقبول عطاء شراء 100 ألف أو 120 ألف طن قمح

unnamed

50 مرشح للمقابلة الشخصية لعقود شراء خدمات في الجامعة الأردنية -أسماء

file

تعرف على أسعار الخضار والفاكهة بالسوق المركزي الإثنين

22024188358188697601

6 إصابات بتدهور شاحنة واصطدامها بمركبتين على طريق العدسية - ناعور

22024218222134281073

السير: التعامل مع تعطلات وحوادث على طرق رئيسية صباح اليوم دون إصابات

أخبار متعلقة
62023491813676167281

الحكومة تُحدد سعر بيع القمح والطحين الموحد والنخالة لشهر شباط الحالي

22024474033374669604

الاثنين.. تسجيل أعلى حمل كهربائي لهذا الشتاء في المملكة

1120231620381572438955

وزير الداخلية يحسم الجدل حول توطين اللاجئين السوريين بالاردن

1

وزير الزراعة يلتقي مسؤولين من منظمة "الفاو"

220232171524158116154

مدعوون لإجراء المقابلات الشخصية في الأوقاف لوظيفة إمام - اسماء

01

الأمن: العثور على الشاب المُتغيب في الطفيلة وهو بحالة جيدة