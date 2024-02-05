الإثنين 05-02-2024
الوكيل الاخباري
 

بيان صادر عن القوات المسلحة الاردنية مساء الاثنين

النواب اللبناني: وقف تمويل الأونروا فشل للشرعية الدولية

الأمم المتحدة تكلّف لجنة مستقلة بتقييم “حيادية” الأونروا

طقس الثلاثاء : اجواء باردة جداً والارصاد تُحذر

وزير الداخلية يحسم الجدل حول توطين اللاجئين السوريين بالاردن

الملك يعزي قبيلة العدوان

الملكية : سافر إلى قطر لتشجيع النشامى وارجع بنفس اليوم بـ 299 دينار

بلينكن يبدأ جولة جديدة بالمنطقة

تنويه صادر عن الحكومة

وزير الزراعة يلتقي مسؤولين من منظمة "الفاو"

الإثنين، 05-02-2024 08:16 م

وزير الداخلية يحسم الجدل حول توطين اللاجئين السوريين بالاردن

1120231620381572438955


 الوكيل الاخباري - قال وزير الداخلية مازن الفراية، إن الأردن لم يكن يوما مكانا لتوطين اللاجئين السوريين ولن يكون.

اضافة اعلان


وأضاف خلال زيارة تفقدية قام بها اليوم الاثنين إلى مخيمي الأزرق والإماراتي الأردني، أن الأردن تحمل وما زال يتحمل عبء استضافة ورعاية نحو 1.3 مليون لاجىء سوري، رغم انخفاض حجم الاستجابة الدولية لمتطلبات هذا اللجوء إذ لم تزد عن 30 بالمئة العام الماضي ما يشكل ضغطا على موارد الدولة الأردنية المحدودة ويؤثر على حجم ونوعية الخدمة المتوفرة للاجئين.

 

ودعا خلال زيارته مخيم الأزرق الذي يضم حوالي 44 ألف لاجىء سوري ولقائه ممثلي عدد من المنظمات الدولية الداعمة والمانحة، بحضور مدير مديرية شؤون اللاجئين في وزارة الداخلية العميد الدكتور تامر المعايطة، ومدير مخيم الأزرق العقيد اكرم بني عيسى، ومحافظ الزرقاء حسن الجبور، إلى ضرورة العمل على زيادة حجم المساعدات واستدامتها لتمكين الأردن من القيام بواجبه الإنساني تجاه الأخوة السوريين اللاجئين في الأردن، وأن لا تؤدي الأزمات الدولية المختلفة إلى لفت الأنظار بعيدا عن احتياجات اللاجئين السوريين.


وثمن الدور الكبير الذي تقوم به هذه المنظمات والدول المانحة في تواصل الدعم رغم الأحداث العالمية المتسارعة من الحرب في اوكرانيا، والعدوان الذي يشنه الاحتلال الإسرائيلي على الأهل في قطاع غزة.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
القوات المسلحة

بيان صادر عن القوات المسلحة الاردنية مساء الاثنين

22024419355180919052

الملك يعزي قبيلة العدوان

مبنى رئاسة الوزراء

تنويه صادر عن الحكومة

1

وزير الزراعة يلتقي مسؤولين من منظمة "الفاو"

مديرية الامن العام

بيان صادر عن مديرية الأمن العام

22024495149265977659

بيان صادر عن وزارة الصحة

أخبار متعلقة
image-6-11

الطيران المدني تدعو جهات تجري نشاطات جوية لا تحمل تراخيص تصويب أوضاعها

0TLruC1m8i1zHMFZt5iiZuiBKwIgV1dxkSnLEEzm

مهيدات يوضح أسباب ارتفاع أسعار الأدوية بالمقارنة مع مصر وتركيا

نن

الضمان: انتهاء الدراسة الاكتوارية لوضع المؤسسة المالي خلال العام الحالي

2022_09_18_09_45_06

2523 مركبة وشقة معروضة للبيع في المزاد على موقع وزارة العدل الأردنية - رابط

M63A1570

التعليم العالي تسترد أكثر من 90 الف دينار لطلبة اشتكوا على مكاتب خدمات جامعية في 2023

6EF4A841-ED6E-40B3-B721-65AB963297B5

بلدية إربد الكبرى تبين سبب التأخر بإصدار رخص المهن