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الثلاثاء، 06-02-2024 02:19 م

الحكومة تُحدد سعر بيع القمح والطحين الموحد والنخالة لشهر شباط الحالي

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الوكيل الإخباري - ثبتت وزارة الصناعة والتجارة والتموين سعر بيع القمح لشهر شباط الحالي كما كان في شهر كانون الثاني الماضي، عند سعر ( 134.594) ديناراً لكل طن، تسليم ظهر السيارة، من باب المطحنة لجميع مطاحن المملكة لسحوبات الطحين حسب المُخصص، مع الالتزام بتزويد المخابز بكافة احتياجاتها من الطحين حسب المخابر المعتمدة، شرط مراجعة المطاحن مديرية إدارة المخزون لاعتماد مخصصاتها.اضافة اعلان


وقررت الوزارة وفقاً لقرارها الذي اطلع عليه "الوكيل الإخباري" أن يكون سعر بيع القمح بمبلغ ( 251.133 ) ديناراً لكل طن، لجميع المطاحن عن كميات القمح المسحوبة والمطحونة " زيادة عن المُخصص للمطحنة، أو مبيعات غير معتمدة من قبل مديرية إدارة المخزون".

وجاء في القرار، تحديد سعر بيع "دقيق القمح الموحد" المُنتج من قبل مطاحن القطاع الخاص ومطحنة الجويدة بمبلغ ( 167.290) ديناراً لكل طن كحد اقصى. 

كما قررت تحديد بيع الخبز بدون تغليف كحد أقصى في جميع انحاء المملكة كما يلي: ( خبز الكماج الكبير 32 قرشاً لكل كغم، خبز الكماج الصغير 40 قرشاً لكل كغم، خبز الطابون أو المشروح أو المنقوش أو الوردة 35 قرشاً لكل كغم).

وتم تحديد نسبة استخراج الطحين الموحد بـ 78%، ونسبة استخراج النخالة بـ 22%، كما تُحدد نسبة استخراج الأنواع الأخرى من الطحين حسب المواصفة القياسية للطحين.

وأشارت الوزارة إلى أنه يتم شراء مادة النخالة من المطاحن بسعر ( 140 ) ديناراً لكل طن، تسليم ظهر السيارة من المطحنة، غير شامل ضريبة المبيعات.

 




 

 


 

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