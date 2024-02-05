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الإثنين، 05-02-2024 06:36 م

وزير الزراعة يلتقي مسؤولين من منظمة "الفاو"

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الوكيل الاخباري - قال وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، اليوم الاثنين، إن الأردن تحمل على مدار 100 عام نتائج الأزمات الإقليمية والعالمية التي كان لها ارتدادات كبيرة على المنطقة، خاصة في قضايا توفر الغذاء والتغيرات المناخية والهجرات القسرية.

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وأكد خلال اجتماع مع كبار مسؤولي منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة"الفاو"، أن الأردن استمر بدوره في الحفاظ على التوازن العالمي في الأمن الغذائي، والتقليل من آثار التغيرات المناخية، والقيام بدوره الإنساني لكل الشعوب في الإقليم، مشيرا إلى أن هناك دائما حاجة لدعم الجهود الأردنية بهذا المسار.


وأشار إلى ضرورة تغيير النظم الغذائية في الشرق الأدنى وشمال إفريقيا، لضمان توفير أنظمة تغذية صحية لسكان المناطق الحضرية المتزايد بشكل كبير، وسط ندرة المياه والتغير المناخي.

 

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