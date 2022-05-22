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الأحد، 22-05-2022 02:01 م

الصناعة والتجارة تنظم ورشة حول حقوق الملكية الفكرية

مبنى وزارة الصناعة والتجارة


الوكيل الإخباري - عقدت وزارة الصناعة والتجارة والتموين / مديرية حماية الملكية الصناعية وبالتعاون مع وزارة الطاقة والثروة المعدنية وفي ضوء زيادة الوعي بحقوق الملكية الفكرية في الأردن، ورشة عمل عن بعد للتعريف بحقوق الملكية الفكرية وتسجيل براءات الاختراع في الأردن بهدف التدريب والتوعية والتثقيف بأهمية حقوق الملكية الفكرية وأثرها على الإبداع والنتاج العلمي والتكنولوجي.

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وتم خلال الورشة التعريف بالواقع الحالي في الأردن للمخترعين وبرامج الدعم الفني والمادي المقدم من خلال جهات خاصة وأمثلة على قصص نجاح لمبتكرين ومخترعين محليين.

 




 

 


 

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