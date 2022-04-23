الأردنيون أنفقوا 99,2 مليون دينار على السفر خلال شهرين - أرقام

الوكيل الإخباري - كشف بيانات رسمية أن ميزان المدفوعات على السفر في الأردن ارتفع خلال أول شهرين من العام الحالي بنسبة 124.4% بالمقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي.

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ووفقا للأرقام التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري" بلغ انفاق الأردنيين في ميزان المدفوعات على السفر 99,2 مليون دينار.



وبلغت عائدات المملكة من الدخل السياحي خلال شهر آذار الماضي 230.5 مليون دينار، بنسبة ( 346.3%) بالمقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي.