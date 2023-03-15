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الأربعاء، 15-03-2023 05:20 م

الصندوق الهاشمي لتنمية البادية يخرج مستفيدين من دورة القيادة الشبابية

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الوكيل الاخباري - خرجت سمو الأميرة بسمة بنت علي، رئيس مجلس أمناء الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الأردنية، اليوم الأربعاء، 150 مستفيدا ومستفيدة من دورة "القيادة الشبابية – المستوى الأساسي".

وسلمت سموها الشهادات للخريجين، والدروع على المساهمين والداعمين.

وقال مدير عام الصندوق جمال الفايز إنه جرى تدريب 150 طالبا وطالبة، من مختلف مناطق البوادي الأردنية الشمالية والوسطى والجنوبية، على المفاهيم الأساسية والمحاور التي تضمنها برنامج إعداد القيادات الشابة الذي يمثل نموذجا للعمل التشاركي بين مؤسسات الدولة المختلفة.

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