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الأربعاء، 07-06-2023 12:33 م

2.77 مليار دينار تحصيلات الضريبة في 5 أشهر

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الوكيل الإخباري - أعلن مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام أبو علي أن مجموع تحصيلات ‏ضريبة الدخل والمبيعات حتى نهاية أيار من العام الحالي بلغت ما مقداره 2.770 مليار دينار في حين بلغت التحصيلات خلال نفس الفترة من العام الماضي 2022 ما مجموعه 2.492 مليار دينار بزيادة مقدارها 278 مليون دينار. ‎

وأوضح أبو علي أن النمو في الايرادات شمل كل من ضريبتي الدخل والمبيعات حيث بلغت تحصيلات ضريبة الدخل خلال نهاية أيار من العام الحالي 1.101 مليار دينار في حين كانت خلال نفس الفترة من العام الماضي 2022 ما مقداره 859  مليون دينار.

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وبلغت تحصيلات ضريبة المبيعات المتحققة منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية أيار حوالي 1.848 مليار دينار تم تحصيل 1.668 مليار دينار منها في حين كانت خلال نفس الفترة من العام الماضي 1.632 مليار دينار.

 




 

 


 

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