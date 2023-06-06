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الإفتاء: إصدار 247 ألف فتوى شرعية العام الماضي

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الثلاثاء، 06-06-2023 02:39 م

الإفتاء: إصدار 247 ألف فتوى شرعية العام الماضي

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الوكيل الإخباري - كشف تقرير دائرة الإفتاء العام الإحصائي السنوي لعام 2022 أنه تم إصدار 247 ألفا و198 فتوى شرعية خلال العام الماضي، وبلغ المعدل اليومي لإصدار الفتاوى 1021 فتوى.

وبيّن التقرير الذي اطلع عليه "الوكيل الإخباري"، إن الفتاوى التي تم إصدارها تراوحت بين فتاوى الطلاق الواقع وبلغ عددها 13449 فتوى، أما فتاوى الطلاق غير الواقع فقد بلغ عددها 24820 فتوى.

واستقبلت الإفتاء خلال عام 2022، نحو 161237 فتوى عن طريق الهاتف، و17589 فتوى بشكل مباشر، و2769 فتوى عن طريق الرسائل النصية، و22871 فتوى من خلال الموقع الإلكتروني، و3502 فتوى عن طريق حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، و961 فتوى مكتوبة.

وأشار التقرير إلى أن عدد الأبحاث والمقالات التي صدرت خلال العام الماضي بلغ 38، وتم عقد 14 محاضرة، فيما قامت الإفتاء بإصدار 14 كتابا.

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