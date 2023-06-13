كشف موعد السحب الثالث لجوائز تطبيق فواتيري

الوكيل الإخباري - أعلنت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، اليوم الثلاثاء، أن موعد السحب الثالث لجوائز تطبيق "فواتيري" سيكون في شهر آب المقبل.

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وقالت الدائرة ردا على استفسارات بخصوص موعد جوائز تطبيق فواتيري، إنه يمكن تحميل تطبيق فواتيري على الهواتف النقالة من Google play أو من Store App وذلك عن طريق استخدام كلمة "فواتيري" أو "Fawateery" وبعد تنزيل التطبيق يقوم المستخدم بإدخال الرقم الوطني وتاريخ الميلاد.



وقالت إن إطلاق دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لتطبيق "فواتيري" واستمراره يأتي بهدف نشر ثقافة طلب الفاتورة وعدم التردد بالحصول عليها وكذلك لتحفيز المُكلّفين المُلزَمين على إصدار الفاتورة لكل من يشتري سلعة أو يحصل على خدمة مقابل البدل وللتأكيد على أهمية الفاتورة للمشترين ومتلقّي الخدمة ولتحقيق العدالة الضريبية.



أطلقت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات تطبيق "فواتيري" على الهاتف النقال في آب 2022، بهدف تعزيز ثقافة طلب الفاتورة، حيث جرى السحب الأول في تشرين الأول 2022 والسحب الثاني في نيسان 2023.

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