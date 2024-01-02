الضريبة تدعو لتقديم إقرارات دخل 2023 والتسجيل في نظام الفوترة إلكترونياً

الوكيل الإخباري - وجه مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام أبو علي الشكر لجميع مكلفي ضريبة الدخل والمبيعات الذين قاموا بتقديم الاقرارات الضريبية في مواعيدها المحددة قانونيا وكذلك لالتزامهم وتجاوبهم بأداء ما يترتب عليهم من التزامات مالية في المواعيد المحددة قانونيا دون أي تأخير.

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ودعا المكلفين كافة الى تقديم إقرارات ضريبة الدخل ‏عن دخولهم المتحققة خلال عام ‏ 2023 من خلال موقع الدائرة الكترونياً وضرورة مراعاة أن يتم تعبئة هذه الإقرارات بالمعلومات الواقعية والصحيحة التي تعبر عن ‏دخولهم الحقيقية من واقع أنشطة أعمالهم خلال ‏العام الماضي 2023.



وأكد على أصحاب ومدراء الشركات والمنشآت وكذلك الأفراد الملزمين بنظام الفوترة الوطني الإلكتروني إلى ضرورة التأكد من قيام المدراء الماليين أو المحاسبين أو المفوضين لديهم بتسجيل هذه الشركات والمنشآت ونشاط الأفراد بنظام الفوترة الوطني الإلكتروني وإصدار الفواتير أصوليا من خلال النظام أو من خلال الربط الالكتروني بنظام الفوترة الوطني الإلكتروني.



وفي حال عدم قيامهم بالتسجيل حتى الآن ضرورة التأكيد عليهم بسرعة التسجيل في النظام وتوفيق أوضاعهم مع متطلبات نظام الفوترة الوطني الإلكتروني بأسرع وقت ممكن تجنبا للمساءلة القانونية والتعرض للغرامات القانونية.



‎وأشارت الدائرة إلى أن تقديم الإقرارات والتسجيل بنظام الفوترة الوطني الالكتروني يتم إلكترونياً من خلال موقع الدائرة الالكتروني www.istd.gov.jo .



علما بأن الدائرة قامت بتحديث نماذج اقرارات ضريبة الدخل الخاصة ‏بالسنة المالية ‏‏2023 ‏وقامت بوضعها على موقعها الالكتروني وكذلك قامت بتنزيلها على برنامج الحكومة الالكترونية ‏لجميع فئات ‏المكلفين مستخدمين وافراد وشركات ومناطق تنموية من خلال الدخول الى الرابط ‏الالكتروني www.istd.gov.jo واختيار أيقونة الخدمات الإلكترونية.



ودعت الدائرة المكلفين الى ضرورة ‏الالتزام بدفع المبالغ ‏التي يتم إعلانها في هذه الإقرارات ‏بواسطة ‏وسائل ‏الدفع الإلكتروني المتاحة.‏ كما وطلبت من المكلفين تقديم الاقرارات في أقرب موعد ممكن وعدم التأخر في تقديمها والانتظار لتقديمها ‏في ‏نهاية الفترة القانونية.



وأوضحت انه يمكن لجميع المكلفين التواصل مع مركز خدمات المكلفين في الدائرة من خلال الهاتف او تطبيق الواتس اب على هاتف رقم 062222130 أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة للإرشاد وتلقي المساعدة المطلوبة والإجابة على استفساراتهم وملاحظاتهم وكذلك مساعدتهم بسير إجراءات معاملاتهم الكترونيا والرد عليها في أقصر وقت ممكن.