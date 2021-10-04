الضريبة تستحدث وحدة خاصة للتسهيل على الشركات متعددة الجنسيات

الوكيل الاخباري - قال مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام أبو علي، ان الدائرة تسعى بشكل متواصل وحثيث لرفع كفاءة التدقيق والمدققين في الدائرة وبناء قدراتهم بشكل يمكنهم من تطبيق الممارسات الفضلى في تدقيق ملفات الشركات متعددة الجنسيات والشركات ذو العلاقة بشكل يحقق العدالة الضريبية ورفع أي ظلم عن المكلفين.



وأوضح أبو علي في بيان صحفي اليوم الاثنين، انه تم اصدار نظام الأسعار التحويلية رقم 40 لسنة 2021، لتعزيز الشفافية الضريبية ووضع الضوابط اللازمة لمنع التهرب والتجنب الضريبي ولاستقرار التعاملات في المعالجة الضريبية وفقاً للممارسات الدولية، كما تم اصدار التعليمات التنفيذية رقم (4) لسنة 2021 الخاصة بالأسعار التحويلية لغايات ضريبة الدخل.

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