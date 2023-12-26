الثلاثاء 26-12-2023
الوكيل الاخباري
 

مصر تعلن عن بدء تنفيذ المرحلة الثانية لتفعيل خط التجارة العربي الذي يمر عبر الأردن والعراق

"لا تصدقوا الجيش الإسرائيلي" .. جنرال لدى الاحتلال يؤكد أنه لا حل لأنفاق حماس

الضريبة تعلن دوام مديرياتها السبت وتمديد دوامها الأحد لتسديد الأرصدة

عشرات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى

التربية تنهي استعداداتها لعقد تكميلية التوجيهي وأول جلساتها الخميس القادم

استشهاد فتى واصابة اثنين آخرين في مواجهات مع الاحتلال جنوب الخليل

جيش الاحتلال يقر بمقتل جنديين بقصف "خاطئ"

طيران الاحتلال يستهدف 100 موقع جنوب قطاع غزة

التعليم العالي: انتهاء موعد تقديم طلبات البعثات والمنح والقروض غداً

الأونروا لـ الوكيل: نحو 100 شاحنة مساعدات تدخل يوميا إلى غزة ولكن بوتيرة "بطيئة"

عاجل

الاحتلال يقصف مقر الهلال الأحمر في خان يونس

الثلاثاء، 26-12-2023 11:51 ص

الضريبة تعلن دوام مديرياتها السبت وتمديد دوامها الأحد لتسديد الأرصدة

631f03be2bb40


الوكيل الإخباري - دعت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات جميع المكلفين الذين لم تمكنهم ظروفهم من دفع المستحقات المالية المترتبة عليهم خلال العام الحالي ضرورة تسديدها قبل انتهاء العام الحالي 2023 بمراجعة مديرياتها ومراكزها الضريبية خلال الأيام المتبقية من العام الحالي لتصويب أوضاعهم الضريبية علماً أنه بإمكان السادة المكلفين تسديد الأرصدة المترتبة عليهم من خلال وسائل الدفع الالكتروني.

اضافة اعلان

 

وأعلنت الدائرة عن دوام مديرياتها في عمان والزرقاء وإربد والعقبة يوم السبت الموافق 30 من كانون الأول الحالي لغايات تسديد الأرصدة المترتبة على المكلفين وكذلك تمديد دوام المحاسبين وامناء الصناديق ومكاتب خدمة الجمهور في هذه المديريات لغاية الساعة السادسة من مساء يوم الاحد 31/12/2023 لغايات تمكين المكلفين من تسديد الأرصدة المترتبة عليهم قبل انتهاء السنة المالية الحالية.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
M63A8869

التربية تنهي استعداداتها لعقد تكميلية التوجيهي وأول جلساتها الخميس القادم

M63A1571

التعليم العالي: انتهاء موعد تقديم طلبات البعثات والمنح والقروض غداً

271163

البريد الأردني يطرح الإصدار الأول من الطوابع التذكارية لعمان القديمة

WhatsApp Image 2023-12-26 at 9.29.03 AM

عين على القدس يسلط الضوء على لقاء الملك بقيادات دينية مقدسية وأردنية

iStock-1135060668

ضبط مركبة تسير بسرعة 185 كم/بالساعة في الحسا

لولو 33

الدفاع المدني ينقذ شخصا سقط في بئر -صور

أخبار متعلقة
P01839

مرضى سرطان يشتكون من عدم توفر أدوية في مستشفى الملك المؤسس

_131899627_gettyimages-1813993942

وقفة تضامنية في إربد مع نساء وأطفال غزة

M63A0712

الصحة تشكل لجنة للتحقيق بوفاة طفلة في مستشفى الأميرة رحمة

1701356749277

مجلس محافظة إربد يرشح الأغوار الشمالية للمنافسة على لواء الثقافة الأردنية

1701289399593

معرض للخط العربي نصرة للأشقاء في غزة بمركز إربد الثقافي

thumbs_b_c_ffb43b8b67f65f745623f57236469acc

زراعة إربد: إنتاج نحو 32 ألف طن من الزيتون