الضريبة تعلن دوام مديرياتها السبت وتمديد دوامها الأحد لتسديد الأرصدة

الوكيل الإخباري - دعت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات جميع المكلفين الذين لم تمكنهم ظروفهم من دفع المستحقات المالية المترتبة عليهم خلال العام الحالي ضرورة تسديدها قبل انتهاء العام الحالي 2023 بمراجعة مديرياتها ومراكزها الضريبية خلال الأيام المتبقية من العام الحالي لتصويب أوضاعهم الضريبية علماً أنه بإمكان السادة المكلفين تسديد الأرصدة المترتبة عليهم من خلال وسائل الدفع الالكتروني.

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وأعلنت الدائرة عن دوام مديرياتها في عمان والزرقاء وإربد والعقبة يوم السبت الموافق 30 من كانون الأول الحالي لغايات تسديد الأرصدة المترتبة على المكلفين وكذلك تمديد دوام المحاسبين وامناء الصناديق ومكاتب خدمة الجمهور في هذه المديريات لغاية الساعة السادسة من مساء يوم الاحد 31/12/2023 لغايات تمكين المكلفين من تسديد الأرصدة المترتبة عليهم قبل انتهاء السنة المالية الحالية.