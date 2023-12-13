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الأربعاء، 13-12-2023 01:34 م

مرضى سرطان يشتكون من عدم توفر أدوية في مستشفى الملك المؤسس

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الوكيل الإخباري - اشتكى مواطنون من عدم توفر بعض الأدوية التي تستخدم لعلاج مرضى السرطان في مستشفى الملك المؤسس بمحافظة إربد.اضافة اعلان


وقالوا لـ"الوكيل الإخباري"، إن العلاج الكيماوي "Docetaxel" غير متوفر في المستشفى منذ نحو 21 يوما وهو علاج ضروري لضمان مكافحة انتشار السرطان وخاصة في الكبد والجسم بشكل عام.

وأضافوا أن العلاج متوفر في مستشفيات أخرى خارج المحافظة لكن الحالة الصحية للمرضى قد تعيق تنقلهم لمسافات كبيرة وساعات انتظار طويلة من أجل الحصول على الدواء، داعين إلى توفيره بأسرع وقت.

وأشاروا إلى أن هذ الدواء ضروري في مرحلة العلاج وأن يكون موعد الجرعة في التوقيت المحدد لها لضمان مكافحة انتشار السرطان، موضحين أن الدواء يباع بسعر 650 دينارا وهو غير متوفر في كل الأماكن ويحتاج إلى أدوات مخبرية ومستشفى من أجل تحضيره وصلاحيته ليوم واحد علما بأن المريض يحتاج إلى جرعات أسبوعية منه.

ويستخدم دواء "Docetaxel" في علاج الحالات المتقدمة والمنتشرة مثل سرطان الثدي وسرطان الرئة وسرطان الخصية المنتشر وسرطان المعدة الغدي وسرطان الرأس والعنق.

 




 

 


 

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