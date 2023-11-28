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الثلاثاء، 28-11-2023 08:42 م

زراعة إربد: إنتاج نحو 32 ألف طن من الزيتون

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الوكيل الإخباري - بلغ إنتاج أشجار الزيتون في محافظة إربد حتى الآن نحو 32.122 ألف طن، بحسب مدير زراعة المحافظة الدكتور عبد الحافظ أبو عرابي.

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وقال أبو عرابي اليوم الثلاثاء، إن إنتاج اربد من زيت الزيتون بلغ نحو 6382 طنا، اعتماداً على الإحصائيات الواردة من معاصر الزيتون في المحافظة وألويتها كافة.


وأضاف أبو عرابي أن كميات الإنتاج من ثمار الزيتون في الموسم الماضي بلغت 71808 طنا، وإنتاج الزيت نحو 11 ألف طن، إضافة إلى تحويل بين 10 و20 بالمئة من ثمار الزيتون في كل عام من الى التخليل.


وبين أن المساحة المزروعة بأشجار الزيتون في المحافظة تقدر بحو 170 ألف دونم وتشكل 95 بالمئة من إجمالي الأشجار المثمرة في اربد.


وأشار إلى أن إنتاج المحافظة السنوي من زيت الزيتون يقدر بين 10 و11 ألف طن اعتمادا على جودة الموسم الزراعي، ما يشكل نحو ثلث إنتاج المملكة تقريبا.


وقال إن المحافظة بها 52 معصرة زيتون تعمل بنظام العصر الثلاثي وبطاقات إنتاجية مختلفة، بالإضافة الى 3 معاصر قديمة عاملة في لواء الكورة.

 




 

 


 

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