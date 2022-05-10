الثلاثاء 10-05-2022
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الثلاثاء، 10-05-2022 11:33 ص

الضريبة : تقديم 390 ألف إقرار ضريبي العام الحالي

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الوكيل الإخباري - أعلن مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام ابو علي أن عدد الاقرارات الضريبية التي تم تقديمها للدائرة منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية الشهر الماضي بلغت 390498 إقرار ضريبة دخل ومبيعات تم تقديمها الكترونيا مقارنة بـ 339490 إقرار تم تقديمها خلال نفس الفترة من العام الماضي، وبزيادة مقدارها حوالي 51 ألف إقرار ضريبي عن عدد الإقرارات التي تم تقديمها خلال نفس الفترة من العام الماضي .

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واوضح ابو علي، في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أن عدد إقرارات ضريبة الدخل التي تم تقديمها خلال الفترة القانونية من العام الحالي بلغ عددها 316679 اقرار مقارنة بـ 268378 إقرار تم تقديمها خلال نفس الفترة من العام الماضي، وبذلك يتضح أن هناك زيادة بعدد الاقرارات التي تم تقديمها يبلغ 48301 إقرار .


وأشار إلى أن زيادة عدد الإقرارات المقدمة يدل على تحسن الالتزام والامتثال الضريبي وبالتالي توسيع القاعدة الضريبية وهو من أهم الأهداف والمشاريع التي تبنتها الدائرة مؤخرا.


واوضح ابو علي أن عدد إقرارات ضريبة المبيعات التي تم تقديمها منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية الشهر الماضي بلغ عددها حوالي 73819 اقرار مقارنة ب 71112 إقرار تم تقديمها خلال نفس الفترة من العام الماضي وبذلك يتضح أن هناك زيادة بعد الاقرارات التي تم تقديمها يبلغ 2707 اقرار .


وقامت الدائرة ضمن خطة التدقيق السريع لإقرارات الموظفين والمستخدمين بتدقيقها وانجازها خلال مدة تتراوح ما بين 24 ساعة الى 48 ساعة من تقديمها وبشكل ينسجم مع الممارسات التي يتم تطبيقها في الدول المتقدمة.


واشار ابو علي إلى أن ارتفاع عدد الإقرارات التي تم تقديمها منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية الفترة القانونية على نجاح إجراءات الاصلاح الضريبي في مجال تعزيز الالتزام الطوعي للمكلفين الذين بادروا الى تقديم الاقرارات الضريبية ودفع الضرائب المستحقة عليهم خلال المهلة القانونية المحددة لذلك مما جنبهم التعرض للإضافات والغرامات القانونية.

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