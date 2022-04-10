رئيس وأعضاء الهيئة المستقلة للانتخاب يؤدون اليمين أمام نائب الملك

الوكيل الإخباري - ادى اليمين القانونية أمام نائب جلالة الملك، سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، اليوم الأحد، رئيس وأعضاء مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب.

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فقد أدى اليمين المهندس موسى المعايطة رئيساً لمجلس مفوضي الهيئة، والدكتورة عبير الدبابنة وعمار الحسيني وجهاد المومني والدكتور رائد العدوان، أعضاء في مجلس مفوضي الهيئة.



وحضر مراسم أداء اليمين، التي جرت في قصر الحسينية، رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي.