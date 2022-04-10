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الأحد، 10-04-2022 02:42 م

التنمية تكثف حملاتها على المتسولين خلال رمضان

متسولين


الوكيل الإخباري - قال مدير مديرية مكافحة التسول في وزارة التنمية الاجتماعية ماهر كلوب، إن المديرية كثفت من حملات التسول المشتركة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة منذ بداية شهر رمضان المبارك.

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وأضاف كلوب، اليوم الأحد، أن حملات التفتيش على المتسولين تبدأ من ساعات الظهر وتستمر حتى الفجر في جميع محافظات المملكة، مبينا أن مديرية مكافحة التسول أطلقت حملة وطنية في رمضان لمحاربة التسول، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، يتم فيها توزيع منشورات على المواطنين، إضافة لبث فيديوهات توعية على مواقع التواصل الاجتماعية والقنوات الفضائية والإذاعات، للتأكيد على أن المواطن شريك أساسي مع الجهات المسؤولة بمحاربة هذه الظاهرة.


وتبين المنشورات، بحسب كلوب، أن تجاوب المواطن مع المتسولين يكرس ظاهرة التسول التي تعتبر جرماً يعاقب عليه القانون، وطالبتهم بتوجيه صدقاتهم وتبرعاتهم لمستحقيها من الفقراء، وأن التسول جرم شرعا ويعاقب عليه القانون في قانون العقوبات الأردني. وضبطت كوادر من وحدة مكافحة التسول في وزارة التنمية الاجتماعية، 820 متسولاً من البالغين والأحداث في المملكة، خلال شهر آذار الماضي.


واشار التقرير الشهري الصادر عن وحدة مكافحة التسول في الوزارة، إلى أن من بين المضبوطين البالغين 398 من الذكور، و159 من الإناث، ومن فئة الأحداث 180 ذكراً، منهم 94 حدثاً تبلغ أعمارهم ما بين 7 - 12 عاماً، و83 حدثاً من الإناث منهن 35 فتاة تبلغ أعمارهن ما بين 12 - 18 عاماً.


واوضح التقرير أن عدد المتسولين المضبوطين في إقليم الشمال بلغ 431 متسولاً، فيما تم ضبط 358 متسولاً في إقليم الوسط، و30 متسولاً في إقليم الجنوب.


كما تم ضبط مبلغ 973 ديناراً من المتسولين المضبوطين خلال شهر آذار، فيما بلغت عدد الحملات التي نفذتها وحدة مكافحة التسول في ذات الشهر 294 حملة، منها 78 في إقليم الشمال، و156 في إقليم الوسط، و60 في إقليم الجنوب.

 




 

 


 

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